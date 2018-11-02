İSKİ’nin 900 bin liralık lüks aracı Sayıştay’a takıldı

Sayıştay, İSKİ’nin mali varlıklarını değerlendirdiği bankadan bunun karşılığında lüks araç aldığını tespit etti. Sayıştay raporunda, 800-900 bin TL bandındaki lüks aracın bedelsiz olarak banka tarafından İSKİ’nin tasarrufuna bırakılmasıyla mevzuata aykırı şekilde menfaat sağlandığı tespit edilerek ağır eleştirilerde bulunuldu.

İSKİ'nin 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili hazırlanan Sayıştay denetim raporu, kamudaki lüks araç tutkusu bir kez daha gözler önüne serildi. Raporda, 9 Ağustos 2016 tarihinde bir banka ile İSKİ arasında imzalanan protokol ile kuruma 2016 model “Audi A8 L 3.0 TDI 258 HP Quattro Tıptronıc” marka araç teslim edildiği belirlendi.

Mevzuata göre kurumların mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat elde edilemeyeceğine vurgu yapılarak “Kaldı ki söz konusu araca benzer nitelikte lüks araçlar çeşitli edinim yöntemleri ile zaten kurum bünyesinde bulunmaktadır.

Mali kaynaklarının kullanılması karşılığında bankalardan lüks araç temin edilmesi mevzuata aykırı olduğu gibi kiralama ve diğer şekillerde de yabancı menşeli, yüksek motor hacimli ve lüks araç edinilmesi mevzuata uygun değildir. Hele ki aynı amaca hizmet edecek benzer niteliklere sahip birden fazla aracın kurum bünyesinde bulunması kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi ile örtüşmemektedir” denildi.

“Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere” göre yabancı menşeli ve 1600 cc'nin üzerinde olan “Volvo XC90 232 HP” ve “Audi A6 3.0 TDI 268 HP LIMOUSİN” marka araçların kiralanmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.

İSKİ:TALEP EDİLİRSE GERİ VERİRİZ

İSKİ de protokol kapsamında faiz ve kâr payı dışında herhangi bir menfaat elde edilmediğini savunarak banka tarafından kurumun kullanımına tahsis edilen aracın mülkiyetinin bankaya ait olduğunu ve talep edilmesi halinde iade edileceğini belirtti.

HUKUKİ VE VİCDANİ DEĞİL

Sayıştay da İSKİ'nin bedelsiz olarak protokol ile kuruma verilen lüks aracı “menfaat” olarak görmemesini eleştirerek “Bu açıklamanın ne hukuken ne de vicdanen geçerliliği bulunmaktadır” dedi. Raporda söz konusu aracın değerinin 800-900 bin TL bandında olduğu, bir ticari kuruluş olan banka tarafından bu denli değerli bir aracın İSKİ'ye bedelsiz ve karşılık beklemeden teslim edilmesinin ticari teamüller ile bağdaşmadığı vurgulandı. İSKİ'nin iddiasının aksine söz konusu aracın idarenin varlıklarını ilgili banka nezdinde değerlendirmesi karşılığında sağlandığının düşünüldüğü ifade edildi.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ YOK

Raporda ayrıca kurum araçlarının kullanımının denetlenmesi amacıyla kurulmuş bir araç takip sistemi bulunmadığı, araçların resmi işlerde kullanılıp kullanılmadığının takip edilemediği ve Taşıt Müdürlüğünden alınan araç listelerinde bulunmayan araçların kurumun yakıt ihalesi üzerinden yakıt temin ettiği kaydedildi.