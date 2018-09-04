İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı, ilköğretim mezunu 5 bin 298 sürekli işçi alacak. Başvurular alınmaya başlandı. Başvuru tarihleri 4-13 Eylül olarak belirlendi. Vatandaşlar başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapabilecek. Haberimizdeki linki tıklayarak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapabilmek için bazı şartlar gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, alınacak olan 5.298 adayın en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi, 1.267 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 personel alımı yapılacağını duyurdu. Aşağıdaki linkte tıklayarak İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.