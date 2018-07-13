İsmail Kahraman’ın ‘inadı’

Üç yıllık başkanlığı döneminde Atatürk’ün adını anmamak için özel gayret gösteren laikliğin de Anayasa’dan kaldırılmasını isteyen İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı ve Milletvekilliği sone ermesine rağmen Meclis’ten ayrılmıyor.

İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadı ve hem Meclis Başkanlığı, hem de Milletvekilliği sona erdi. Ancak Kahraman TBMM'de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis iç tüzüğüne göre Milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak bulunuyor.

Kahraman ise bu yasağı dinlemiyor, eski Başkan olduğu için de müdahale eden olmuyor. Bakanların yemin töreni ve TBMM Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul'a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.

Hem bakanları hem de Binali Yıldırım'ı Genel Kurul salonunda tebrik etti.

Kahraman, görevi bırakırken Meclis'e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.

TEBRİK İÇİN İNDİM

İsmail Kahraman, Meclis'Genel kurul salonuna girmesini “Uçağım 15 dakika sonra kalkacaktı, Binali beyi tebrik etmek için indim” diye açıkladı. Kahraman, başkanlıktan ayrılmadan önce kendi cebinden parasını vererek araba satın aldığını, halen de o arabayı kullandığını söyledi.