İsmail Kahraman’ın ‘inadı’

İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinde aday olmadı ve hem Meclis Başkanlığı, hem de Milletvekilliği sona erdi. Ancak Kahraman TBMM'de Genel Kurul salonuna girip toplantılara katılıyor, ya da protokol locasına çıkıp görüşmeleri izliyor. Meclis iç tüzüğüne göre Milletvekili olmayan kişilerin Genel Kurul salonuna girmeleri yasak bulunuyor.
Kahraman ise bu yasağı dinlemiyor, eski Başkan olduğu için de müdahale eden olmuyor. Bakanların yemin töreni ve TBMM Başkanlığı seçiminde locada oturan Kahraman, milletvekillerinden başkasının girmesi yasak olan Genel Kurul'a da inip tebrik kuyruğuna katıldı.
Hem bakanları hem de Binali Yıldırım'ı Genel Kurul salonunda tebrik etti.
Kahraman, görevi bırakırken Meclis'e ait Audi A-8 Long marka bir makam aracı da aldı. Arabasına küçük TV dahil bazı aksesuarlar eklendi ve 45 bin lira harcama yapıldı.