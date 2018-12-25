Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP eski genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

Anıtkabir’de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile çok sayıda kişi katıldı. Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü’nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı, Kılıçdaroğlu ,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü’nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk bıraktı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti.

ERDOĞAN’DAN 45. YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 45’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

Kılıçdaroğlu da İsmet İnönü’nün 45’inci ölüm yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah ve dava arkadaşı, Lozan Kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım #İsmetİnönü'yü, ebediyete intikalinin 45. yıl dönümünde rahmet, özlem ve şükranla anıyorum, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)