İSPARK otoparklarının çoğu ruhsatsız!

İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 225 otoparkın 173’ünün ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. İSPARK dışındaki otoparkların da sadece 664’ünü ruhsatı var ancak 719’u ruhsatsız faaliyet gösteriyor. işte Sayıştay raporuna yansıyan çarpıcı detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Sayıştay denetim raporunda, İSPARK tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklardan bazılarının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Raporda, mevzuata göre açık ve kapalı otopark yapmak, yaptırmak, işletme ve ruhsatlandırma işinin büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları altında olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda İBB'nin aldığı meclis kararı ile otoparkları kendi iştiraki olan İSPARK A.Ş'ye işlettirdiği belirtilerek bu otoparkların ruhsatının da İBB tarafından verilmesi gerektiği vurgulandı.

“225 OTOPARKIN 173'Ü RUHSATSIZ

Ancak UKOME'den elde edilen bilgilere göre, İSPARK tarafından işletilen 225 adet açık ve kapalı otoparkın 52 adedi ruhsatlı, 173'ü ise ruhsatsız. Sayıştay raporunda, 74 otoparkın ruhsatlandırılmasına ilişkin dosya açılmış olmasına karşın hali hazırda ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmadığı bilgisi verildi. Geriye kalan otoparkların ise ruhsatsız bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilerek “İlgili müdürlük olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ivedi bir şekilde ruhsatsız olarak faaliyetlerini sürdüren İSPARK A.Ş. tarafından işletilen otoparklara ilişkin ruhsatlandırma çalışmaları yapılmalıdır” denildi.

719 RUHSATSIZ OTOPARK

Raporda, İSPARK A.Ş.'nin işlettiği otoparkların dışında kalan diğer otoparkların bazılarının faaliyetlerine ruhsatsız bir şekilde devam ettiği tespitine de yer verildi. İSPARK A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar hariç diğer otoparklardan sadece 664 adedinin ruhsatlandırıldığı, ruhsatsız olarak faaliyetlerini sürdüren açık ve kapalı otopark sayısının ise toplam 719 olduğu vurgulandı. İBB otoparkların ruhsatlandırma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.