Isparta’da 2 kadın cesedi bulundu

Isparta'da biri Nurten Avar'a ait, 2 kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili adı açıklanmayan 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta’da geçen cumartesi akşam saatlerinde biri Gökçay mesirelik alanı, diğeri ise atış poligonu mevkisinde olmak üzere 2 kadın cesedi bulundu. Nasıl ve neyle öldürüldüğü henüz açıklanmayan kadınlardan birinin, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Nurten Avar olduğu belirlendi. Nurten Avar’ın yakınları, kadının kolundaki ziynet eşyalarının olmadığını ve bu nedenle kaçırılıp öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Nurten Avar’ın cenazesi Halıkent Mahallesi’ndeki Dilara Camii’nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi. Diğer cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan erkek şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı. DHA