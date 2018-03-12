Isparta’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

ISPARTA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta’da FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda, farklı meslek gruplarına mensup 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)