İsrail, Gazze’deki ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde 15 Filistinliyi öldürdü

Filistinlilerin İsrail sınırında başlattığı ve "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" olarak adlandırılan protesto gösterisinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 kişinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Gösteri öncesi de İsrail'in açtığı top ateşi sonucu Filistinli bir çiftçi ölmüştü.

İsrail ordusu taş ve molotof kokteyli atan göstericilere, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 6 farklı yerde “isyanların” başladığı ve “ana azmettiricilere” ateş açıldığı belirtildi.

Kalın: BM başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de bugün düzenlenen protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz.” dedi.

İbrahim Kalın açıklamasında ayrıca, “Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.” dedi.

Filistinliler 6 hafta sürmesi planlanan eylem nedeniyle sınır bölgelerinde çadırlar kurmuştu. Filistin medyası 7 bin kişinin, Fransız haber ajansı AFP ise en az 10 bin kişinin protestoya katıldığını bildiriyor.

Gazze Şeridi’ni denetimi altında tutan Hamas ise İsrail’i “Filistinlileri eyleme katılmaktan caydırmak amacıyla saldırı düzenlemek” ile suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise protesto eyleminin “İsrail’le çatışma çıkartmak için kasti bir girişim” diye niteledi ve “çatışmaların tek sorumlusunun Hamas ve eyleme katılan diğer Filistinli örgütler olduğunu” savundu.

Filistinli yetkililer, öldürülen Filistinli çiftçinin 27 yaşındaki Ömer Samour olduğunu ve bir kişinin de yaralandığını söyledi.

BBC’nin Gazze’deki muhabiri Rüşdi Abualouf, görgü tanıklarının saldırı kurbanlarının bir tarlada maydanoz topladıkları sırada tank ateşi açıldığını söylediğini aktardı.

Filistinliler protesto eylemi için kuzeydeki Erez’den güneyde, Mısır sınırındaki Refah’a kadar olan sınır bölgesinde beş farklı kamp alanı kurdu.

İsrail ordusu güvenlik kaygılarını öne sürerek, Gazze sınırı boyunca uzanan bir alanı yasak bölge ilan etti.

Toprak Günü nedir?

Filistinlilerce “Toprak Günü” olarak anılan 30 Mart, 1976’da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli eylemcilinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü.

Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs’ta sona ermesi planlanıyor. Nakba gününde 1948’de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kalması protesto ediliyor.