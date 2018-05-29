İstabul’daki darbe girişimi davalarının yarısı tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 41 ayrı dava açıldı. 15 temmuz gecesi darbeciler İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesini, Valilik binasını, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı, Türk Telekom binasını, Mahmutbey Gişeleri, TRT binası işgal etmeye çalışmış ve boğaz köprülerini kapatmıştı.

DARBECİLERE KARŞI İLK HAMLE BAŞSAVCI FİDAN'DAN GELDİ

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürüten ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan İrfan Fidan, kalkışmanın ilk saatlerinde harekete geçerek FETÖ'cü askerlerin gözaltına alınması talimatını verdi.

Darbe girişiminin bastırılmasından sonra başlayan soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak davalar açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve yargılamasına başlanan 41 ayrı darbe girişimi davasından 24’ü tamamlandı.

BİTEN 24 DAVADA 441 DARBECİ CEZA ALDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ve tamamlanan bu davalarda toplamda bin 435 kişi yargılandı. Yargılanan sanıklardan 441'i çeşitli oranlarda cezalara çarptırılırken 782 kişi beraat etti.

OLAYLARA KARIŞMAMIŞ ERLER BERAAT ETTİ

Beraat eden kişilerin 523'ü 15 Temmuz gecesi darbecilerin emirleriyle sokağa çıkmış ama olaylalara karışmamış er olarak görev yapan askerlerden oluştu. Yargılanan 212 sanığın ise dosyası ayrıldı. Sanıkların bir kısmının firari olması, diğerlerinin ise farklı soruşturmalardan dolayı dosyası ayrıldı.

KALAN 17 DAVADA BİN 97 KİŞİ YARGILANIYOR

17 davada ise yargılamalar devam ediyor. Bu dosyalarda da toplam da bin 97 kişi yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri kalan davaların da kısa süre de tamamlanacağını belirtti.

KALKIŞMANIN İSTANBUL AYAĞINDAKİ DARBECİLERE CEZA YAĞDI

Mahkemelerce hüküm verilen dosyalar arasında 5 kişinin şehit edildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü davası da yer aldı. Davada 15 Temmuz gecesi tankın içinde yakalanan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 67 sanık yargılandı.

Yine darbeyi planlayan ve organize eden askerlerin yargılandığı “Ana darbe” davasında da hüküm verildi. Davada, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tümgeneral Fethi Alpay ve Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun da aralarında bulunduğu 14 darbeciye ceza yağdı.