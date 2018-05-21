İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti: Diyanet ramazan imsakiyesi ile il il iftar saati

Mübarek ramazan ayının beşinci gününe girdik. Oruç tutan müminler il il iftar vakitlerini araştırıyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatini öğrenebilirsiniz. İşte il il iftar ve sahur vaktini öğrenebileceğiniz imsakiye aracı ve İzmir, İstanbul, Ankara imsak vakti...

Ramazan-ı şerifin gelmesi ile en çok merak edilen konuların başında sahur, imsak ve iftar vakitleri geliyor. Oruç ibadetini gerçekleştiren İslam alemi Ankara, İzmir, İstanbul veya hangi şehirde yaşıyorsa o ilin iftar saatini merak ediyor. Peki iftara kaç saat kaldı? İşte Diyanet ramazan imsakiyesi, il il iftar ve sahur vakti ve İstanbul Ankara, İzmir iftar saati.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

MAHYALAR YAKILDI

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed’in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak