İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur saat kaçta? İşte il il iftar saatleri…

Ramazan ayı bütün hızı ve ihtişamıyla devam ediyor. Vatandaşlar artık oruç tutmaya alıştı ancak oruç ne zaman açılacak, iftara kaç saat kaldı sorularının cevabı hala internetten araştırılıyor. Ramazan ayı İslam'da bir nevi günahlardan arınma ayı... Bu mübarek ayı dolu dolu değerlendirmek isteyenler oruçlarını tutuyor, namazlarını kılıyor. Haberimizden İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri ve 2018 imsakiyesin erişebilirsiniz.

İftara kaç saat kaldı? Vatandaşların coşku ve heyecan içinde karşıladığı Ramazan ayı devam ediyor. İslam aleminin en güzel duyguları hissettiği Ramazan ayında iftar saatleri ve sahur saatleri merakla araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği sahur, imsak ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2018 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ TIKLA ÖĞREN

RAMAZAN AYINDA NASIL BESLENMEK GEREKİYOR?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin beslenme düzenleriyle ilgili önerilerde bulunan Diyetisyen Gültaç Dayı, oruç tutan kişilerin mutlaka sahura kalkması ve iftarda ise abartıya kaçmadan yemek yemesi gerektiğini belirterek, Ramazan ayı boyunca kilo almayı önlemenin yolunun sahura kalkmak ve iftardan sonra yürüyüş yapmaktan geçtiğini ifade etti.

Ramazan ayında öğün düzeninin bozulmasıyla vücutta yağ depolanması yaşandığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, Ramazan ayından önce her gün hamurdan yapılan tatlılar, fazla yağlı yemekler yenmezken, Ramazan ayında daha özenli ve çeşitli sofralar hazırlanması nedeniyle masaların tatlı ve hamur işinden oluştuğunu, bu yüzden de sağlıklı beslenme düzeninin bozulduğunu söyledi.

SAHURA MUTLAKA KALKIN!

Oruç tutan kişilerin tüm gün yaşanılan açlık durumunu sadece bir öğüne sığdırmaya çalıştığını söyleyen Dayı, iftarda yemek yemenin aşırıya kaçmadan yapılması gerektiğini belirtti. Sahur yapmanın gerekliliğini dile getiren Dayı, sahura kalkılmadan oruç tutmanın gün içerisinde hazımsızlık, metabolizmada yavaşlama ve bütün yenilen besinlerin vücutta yağ olarak depolanması gibi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.

Sahurda tüketilmesi gereken yiyecek türleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Dayı, Ramazan ayının sağlıklı ve kilo almadan geçirilmesi için oruç tutan kişilerin kilo almaması için mutlaka sahura kalkması gerektiğini söyledi. Dayı, oruç öncesinde kişilerin en az dört veya altı öğün ile beslendiğini, Ramazan ayı ile birlikte ise dört veya altı öğünün bir anda iki öğüne düştüğünü, bu nedenle bedenlerin sahurdan mahrum bırakılmaması gerektiğini de belirterek şöyle devam etti:

SAHURDA NELER TÜKETMEK GEREKİR?

“Sahur sizin kahvaltınız yerine geçecektir. Unutmayın, kahvaltı günün en önemli öğünü olduğuna göre sahur da Ramazan'ın en önemli öğünüdür. Sahurda hazmı ve sindirimi kolay, yüksek enerji içeren, proteinli besinler tercih edilmelidir. Çorba, kahvaltılık gibi besinler önemlidir.”

Havaların sıcak olmasından dolayı vücutta sıvı kaybının artacağını söyleyen Dayı, sıcak havalardan dolayı yaz aylarında ortalama iki buçuk veya üç litre suya bedenin ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu nedenle sahurda en az bir litre, iftar ve sonrasında ise bir buçuk veya iki litre su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, şöyle devam etti:

İFTAR’DA NELERİ TERCİH ETMELİYİZ?

“İftarda uzun süreli açlıktan sonra birden yüklenilmemeli, hızlıca ve çok yemek yenilmemelidir. Başlangıç için kahvaltılıklar ve hurma yerinde bir karar olacaktır. Daha sonrasında 1 kase çorba ile devam edebilirsiniz. Çorbadan sonra 30 dakikalık bir ara hem midenizi dinlendirecek hem de kan şekerinizin çok hızlı yükselmesini engelleyip kilo almanıza engel olacaktır. Sonrasında ise hafif yemek tercihleriyle devam etmelisiniz. Izgara et veya tavuk, kıymalı veya etli sebze yemekleri, hatta fırında veya buğulama balık alternatifleri tercihleriniz arasında olmalı.”

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin Ramazan pidesine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dayı, iştah açıcı Ramazan pidelerinin miktarı ayarlanamadığı durumlarda kilo aldırabildiğini belirtti. Tam buğday ekmeklerinin belli bir süre sonra içerisindeki posa nedeniyle daha çabuk tokluk hissedilmesine neden olduğunu söyleyen Dayı, pidede bu durumun geçerli olmadığını belirtti ve konuyla ilgili şunları kaydetti;

RAMAZAN PİDESİNE DİKKAT YEDİKÇE YEMEYİN!

“Ramazan pidesi yedikçe daha çok yeme isteği uyandırıyor. Kilo almak istemiyorsanız ve pide yemek istiyorsanız, miktarını dengeleyebilir ya da pideyle vedalaşıp tam buğday ekmeğiyle devam edebilirsiniz. Şerbetli ve hamurlu tatlılar bir anda fazla kalori almanıza neden olacak ve kilo almanıza neden olabilecektir. Bu tarz tatlıların yerine küçük bir parça güllaç veya 1 porsiyon sütlü tatlı yiyebilirsiniz. Ancak düşük kalorili tatlılar da olsa, tatlı tüketimini de sınırlandırın, her gün tatlı yemekten kaçının.”

Vücudun sürekli açlık sonucunda kendini daha yavaş çalışmaya koşullandırdığını söyleyen Dayı, metabolizma hızının yavaşlayarak ve minimum enerji harcamasıyla, vücudun günü tamamlamak isteyeceğini belirtti. Alınan enerjinin, harcanılan enerjiden daha fazla olması durumunda kişilerin kilo almaya başlayacağını da kaydeden Dayı, iftardan bir veya bir buçuk saat sonra, otuz dakika ile bir saat arasında yapılacak yürüyüş ile enerji harcamasını artırarak, metabolizmaya biraz daha hız kazandırılmasının gerektiğini ifade etti. (İHA)