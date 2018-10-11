İstanbul Barosu’nda seçim haftası! Tüm adaylar canlı yayında projelerini anlatıyor

Özlem Gürses'in moderatörlüğünde İstanbul Barosu Seçimleri Hukuk Akademisi Özel Programına katılan tüm adaylar canlı yayında ilk kez bir araya geldi. Adaylar seçim öncesi projelerini canlı yayında anlatıyor.

42 bin üyesiyle dünyanın en büyük barolarından olan İstanbul Barosu, hafta sonu seçime gidiyor. 10 adaylı yarış çekişmeye sahne olurken, adaylar tek bir sesle “İstanbul Barosu'nu hukuku yok edenlerin karşısında dimdik durmasını sağlayacağız” diyor.

BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP

Hem üye sayısıyla hem de konumu itibariyle büyük bir öneme sahip olan İstanbul Barosu, 13-14 Ekim tarihlerinde yeni başkanını ve yönetimini seçecek. Avukatlar üzerindeki baskının her geçen gün arttığı bir dönemde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Genel Kurul'da, başkanlık için şu ana kadar 10 isim adaylığını açıkladı. 13-14 Ekim’de yapılacak olan seçimde, eğer çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur 20-21 Ekim’de gerçekleştirilecek.