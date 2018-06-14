İstanbul bayram namazı saati: İşte tüm şehirler için Diyanet’ten bayram namazı vakitleri…

Ramazan Bayramının ilk günü İstanbul ve Türkiye'nin diğer illerindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? 11 ayın sultanı ramazanın sonuna geldik. İslam alemini Ramazan Bayramı ve bayram namazı heyecanı sardı. İşte Diyanet tarafından yayınlanan listelere göre bayram namazı saatleri...

Bayrama namazla başlayacak milyonlarca inanan İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında Bayram namazlarını kılacak. Peki bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İşte saati ve nasıl kılınacağı…

İstanbul bayram namazı vakti: 06:17

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ LİSTESİ 2018





BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER

Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'un tarihi camilerinden birine gidebilerler. Peki İstanbul'da bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte İstanbul'un tarihi camilerinin listesi…

Yeni Camii

Sümbülefendi Camii

Pertevniyal Valide Sultan Camii

Nuru Osmaniye Camii

Yıldız Camii

Sultanahmet Camii

Süleymaniye Camii

Sokullu Mehmed Paşa Camii

Seyyid Nizam Camii

Şehzade Camii

Rüstem Paşa Camii

Büyük Piyale Paşa Camii

Ortaköy Camii

Nusretiye Camii

Murat Paşa Camii

Mahmut Paşa Camii

Merkez Efendi Camii

Mihrimah Camii

Laleli Camii

Küçük Ayasofya Camii

Hırka-İ Şerif Camii

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Ferruh Kethüda Camii

Fatih Camii

Eyüp Camii

Emirgan Hamid-İ Evvel Camii

Dolmabahçe Camii

Çorlulu Ali Paşa Camii

Cerrah Mehmet Paşa Camii

Beyazıt Camii

Arap Camii

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?



Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye'de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı'nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.