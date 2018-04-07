İstanbul Boğazı’nda kaza: Gemi yalıya çarptı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda “Vitaspirit” adlı dökme yük gemisi.

Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı’ya çekti.

Ortaya çıkan manzara korkuttu! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı, yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara; 'Ya kuru yük gemisi değil de tanker olsaydı ne olurdu?' sorusuna neden oldu. Kazanın tam da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında olması, olası bir tanker kazasında ortaya çıkabilecek korkutucu tabloyu akıllara getirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı, yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası ortaya çıkan manzara; 'Ya kuru yük gemisi değil de tanker olsaydı ne olurdu?' sorusuna neden oldu. Kazanın tam da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında olması, olası bir tanker kazasında ortaya çıkabilecek korkutucu tabloyu akıllara getirdi.

Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını Yalı Organizasyon isimli bir firma işletiyordu. Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu. Kanal D’de ekrana gelen izlenme rekorları kıran Bin Bir Gece isimli dizi başta olmak üzere televizyon dünyasının birçok yapımı bu yalıda çekilmişti.

Yalı organizasyon şirketinin ise dört ortağı var. Bunlar Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'dan doğma torunu Mehlika Hanım’ın kızları iş insanları; Aslı Zeynep, H. Jefra Süveyda, Payidar Zerhan ve Salih Burak.