İstanbul Boğazı’nda yatta cinayet

Beşiktaş Bebek'te yatla denize açılan 2 arkadaş arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Arkadaşını öldüren zanlı yat kıyıya yanaşır yanaşmaz gözaltına alındı.

Olay dün saat 11:00 sıralarında yaşandı. Bebek’ten kiraladıkları yat ile denize açılan iki arkadaş boğaz turu yapıyordu.

Y.D ve S.N bir süre sonra alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

İtişmeler de başlayınca S.N üstünde taşıdığı tabancayı çekerek arkadaşı Y.D’ ye ateş etti. Açık denizde olayı gören diğer teknelerdeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Zanlı arkadaşını vurduktan sonra tabancayı denize attı. Yat kaptanı yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi S.N’yi yat kıyıya yanaşır yanaşmaz orada gözaltına aldı. Yat kaptanı M.C’de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Y.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Gözaltına alındıktan sonra tabancanın atıldığı yeri deniz polisine göstermesi için tekrar olay yerine getirilen M.C deniz polisi teknesi ile götürülerek tabancanın atıldığı yeri gösterdi.

Dalış yapan dalgıç polisler çok derinde olan tabancaya ulaşamadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA