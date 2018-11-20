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İstanbul çocuklar için maviye büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü mavi ışıkla aydınlattı. Adeta İstanbul maviye bürünürken, oluşan görsel şölen kendine hayran bıraktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü mavi ışıkla aydınlattı. Adeta İstanbul maviye bürünürken, oluşan görsel şölen kendine hayran bıraktı.

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul gören ve Eylül 1990'da sözleşmeyi imzalayan ülkelerde yürürlüğe giren BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yıldönümü, o tarihten itibaren Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de 14 Eylül 1990 yılında sözleşmeyi imzaladı ve sözleşme Aralık 1994'te TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girdi.

İSTANBUL MAVİYE BÜRÜNDÜ

Birçok ülkede çocukların sorunlarına ilişkin kamuoyu oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de farklı mekanlar BM UNICEF öncülüğünde mavi ile aydınlatılıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Galata Kulesi mavi ışık aydınlatıldı.

FOTO: İHA/İstanbul'da Köprüler ve Galata Kulesi maviye büründü

FOTO: İHA/İstanbul’da Köprüler ve Galata Kulesi maviye büründü

GÜNEŞ DOĞUNCAYA KADAR DEVAM EDECEK

Galata Kulesi'nin aydınlatma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan mavi ışıklı aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edeceği öğrenildi. Tarihi kule ile köprülerin mavi ışıkla aydınlatılması, çocuk haklarına dikkat çekmesinin yanı sıra, İstanbul'da farklı bir görsel estetik oluşturdu.  İHA

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Son güncelleme: android-time 20:5520.11.2018
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