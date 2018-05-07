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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı İrfan Fidan Kızılay’a kan bağışı yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Başsavcı vekilleri Kızılay’a toplu kan bağışı yaptı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi içindeki Kızılay şubesi tarafından, C Kapısı girişindeki meydana stantlar kuruldu.

Can ÖZÇELİK
android-time 13:53 7 Mayıs 2018
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı İrfan Fidan Kızılay’a kan bağışı yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Başsavcı vekilleri Kızılay’a toplu kan bağışı yaptı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi içindeki Kızılay şubesi tarafından, C Kapısı girişindeki meydana stantlar kuruldu.

Başsavcı Fidan, kan bağışı kampanyası başlatıldığını ifade ederek “Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kan bağışı yapıyoruz. Bu bağış kampanyasını devam ettireceğiz” dedi.

Kızılay yetkilileri de bağışın bu yıl Ramazan ayı öncesine denk geldiğini ve katılımın daha yoğun olduğunu kaydetti. Günde binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adalet sarayında, Kızılay'ın kan ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlandığı belirtildi.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Başsavcı İrfan Fidan ile Başsavcı Vekili Zafer Koç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'la birlikte kan verdi. Kızılay Şube Başkanı Yıldırım, Başsavcı Fidan'a kan bağışına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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