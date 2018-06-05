İstanbul dikkat! Meteoroloji’den son dakika uyarısı metrekareye 30 kilo yağacak…

Yerel olarak sel ve su baskını oluşturan yağışlar yeni haftayla birlikte yeniden yurdu etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bir son dakika uyarısı yayınladı. Öğleden sonra İstanbul'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası etkilenecek...

Megakent İstanbul’a Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. Yurdun birçok bölgesinde ani ve şiddetli şekilde gerçekleşen yağışlar bu sefer İstanbul’u vuracak. İşte Meteoroloji’nin uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! METREKAREYE 30 KİLOGRAM…

Meteoroloji tarafından ypaılan uyarı şu şekilde; Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası’nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.