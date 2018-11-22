İstanbul Emniyet Müdürü ‘Yılın teknoloji kaptanı’ oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, kurumsal denetim ve anlık iletişim için hazırladığı Mobil Emniyet Teknolojileri Projesi (METE) ödüle layık görüldü. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Mete Projesi’yle “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülü almaya layık görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün denetim ve kontrol işlemlerinde verimin artması ve hızlanması için hazırladığı METE sistemi, BT Haber Gazetesi tarafından hazırlanan “Akıllı Şeyler – Bilen Teknoloji” temasıyla düzenlenen “ Türkiye Teknoloji Kaptanlarını Seçiyor” yarışmasında 14 proje arasına girdi.

İstanbul Emniyeti'nin cep telefonu üzerinden faal olarak kullanmaya başladığı proje, “İnovasyon” “Operasyonal Yetkinlik” “Müşteri ve Etkileşim” “Sosyal Sorumluluk” “İşlevsellik” “Gerçekleştirilebilirlik” ve “Güvenlik” kriterlerinde, yarışma jürisi ve internet üzerinden yapılan oylama ile birinci seçildi. Projenin mimarı olan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yarışmada birinci olan proje için verilen “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülünü İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.

Törende konuşma yapan Çalışkan, METE'nin yerli imkanlarla gerçekleştirilen bir performans ve denetim sistemi olduğun belirterek “Bu proje sayesinde, teşkilatımızda bugüne kadar görülmemiş şekilde nesnel kriterlere göre bir performans ölçümü sahada uygulamada yaşanan aksaklıkların tespiti ve bütün bürokratik aksaklıkları ortadan kaldırmak suretiyle en süratli şekilde aksaklıkların giderilmesine imkan sağlamıştır. Bunların yanı sıra yapılan faaliyetlerle, sistem üzerinde alınan anlık rapor, analiz ve istatistiklerle; personelimize İstanbul'un huzur ve güvenine için ihtiyaç olarak görülen alanlarda daha yoğun çalışmaya sevk etme imkanı elde edilmiştir. Nicelik olarak geçen yıllara oranla 11 kat daha fazla denetim kayda alınmıştır. METE ‘Yeditepe Huzur' ‘Kurt Kapanı' ‘Okullarda Güvenli Ortam' ‘Fetih 1453' gibi asayiş uygulamaları modülü, performans modülü, denetim modülü, günlük icraat modülü, spor modülü, ulaşım sistemleri modülü, tutanak sorgulama modülü, aranan şahıslar modülü, talimat modülü, ziyaret modülü gibi ihtiyaç doğrultusunda geliştirilebilen modülerden oluşan bir yapıya sahiptir” dedi.

29 BİN POLİSİN 23 BİNİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün halka daha kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak için teknolojik hizmetleri azami olarak kullanmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Mustafa Çalışkan, “ Bu gayretimizin bu akşam ödüle layık görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi. Çalışkan; 1960'lı yıllarda polislerin çoğunun ilkokul mezunu ve okuma ayazma bilen kişilerden oluştuğunu belirterek, şu an İstanbul'da görev yapan polislerin 23 bininin üniversite mezunu 13 binin ise meslek yüksek okulu bitirmiş olduğunu söyledi. Yaklaşık 60 yılda eğitimde yaşanan değişimi ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Çalışkan; “ ‘Teknolojiyle bilim Müslümanın yitik malıdır' düsturuyla değerlendiriyoruz. Teknolojiyle bilim bir ışıktır. Biz bu ışığı takip edeceğiz her yerde, en azami şekilde kullanacağız. İnsanımızın huzur ve güvenliğini bilim desteğiyle, teknoloji ve teknik destekle bunu sağlayacağız. Amacımız bu” diyerek ödül kazandıran projede emeği geçenlere teşekkür etti.