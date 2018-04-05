İstanbul Emniyet Müdürlüğü ‘2017 İEM Faaliyet Raporu’ isimli almanağı yayınladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün (İEM) geçtiğimiz yıl boyunca gerçekleştirdiği operasyonlar, yaptığı çalışmalar ve projelerini '2017 İEM Faaliyet Raporu' isimli bir almanak yaparak yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1929 yılında söylediği, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’ sözü ile başlayan almanakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in Türk Polis Teşkilatı’nın 2017 yıldönümü kutlamalarında yayınladıkları mesajların yer aldığı görüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın almanakta yayınlanan yazısında, “Gayemiz İstanbul’u öncelikle Türkiye’nin, sonra da bütün Avrupa ve Dünya’nın en güvenilir şehri yapmak, dünyaya da bunu göstermektir. 2017 yılında terörün İstanbul’un gündeminden düşürülmesi, Türkiye’de ilk defa uygulanan projelerden ülke geneline yayılan önemli projelere, şehit ve gazilerimize gösterilen ilgiden, halkımızın her kesimine ulaşmaya kadar dolu dolu bir 2017 yılı yaşandı”

İSTANBUL EMNİYETİ 2017 YILINI 268 SAYFAYA SIĞDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin büyük başarılarının tek tek ele alındığı, operasyonların fotoğraflarıyla birlikte kullanılan almanak 268 sayfadan oluşuyor. Almanağın hazırlanmasında; editörlük yapan gazeteci Şenol Gezer, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Hüseyin Güleç ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin katkıları oldu.

23 MİLYON GBT SORGULANDI

Almanaktan dikkat çeken bazı rakamlar ise şu şekilde sıralandı: 2017 yılı tamamında 6 bin 399 uygulama yapıldı. 23 milyon kişinin GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yapılarak 97 bin 656 aranan şüphelinin yakalandı. 7 bin 310 silahın ele geçirildi. Yıl genelinde 9 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

120 PATLAYICI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bomba imha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl içinde 110 el yapımı bomba ve 10 askeri mühimmat olmak üzere 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Çevre güvenliği sağlanarak yapılan operasyonlarda ise 284 şüpheli pakete müdahale edildi. Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü Bünyesinde bulunan Bomba Dedektör K9 köpekleri ise bin 418 olaya müdahale etti.

İSTANBUL’DA YAPILAN EN ÖNEMLİ TERÖR OLAYLARI

Almanağın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’yle ilgili kısmında ise, 1 Ocak 2017’de Reina saldırısını yapan Abdulkadir Masharipov’un yakalanması ve soruşturulması, 29 Ekim’i kana bulayacak DEAŞ’lı 4 teröriste yönelik Bayrampaşa’da bir AVM’de yapılan operasyonda ele geçirilen 66 bomba düzeneğinin ele geçirildiği bilgisi yer aldı. Bir başka büyük operasyonun ise Milli İstihbarat Teşkilatı’yla ortak çalışmayla terör örgütü PKK’nın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına yönelik yapacağı saldırıda kullanılacak 57 kilo bomba yüklü minibüsün Bahçelievlerde ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması yer aldı.

NARKOTİĞİN YAKLAŞIK 9 TON UYUŞTURUCUSU

Almanakta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 yıl içinde yapılan, 736 operasyonda ele geçirilen 8 ton 68 kilo 36 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 685 bin 199 uyuşturucu hap ele geçirilmesi bilgisi verilerek İstanbul ve Sakarya’da tavuk çiftliğine düzenlenen operasyon, Kartal’da 1 ton 10 kilo esrar yüklü kamyonun yakalanması, Avcılar’da bir TIR garajına yapılan baskında Türk Narkotik tarihin tek seferde en büyük uyuşturucu hap yakalaması olan 2 milyon 550 bin hapın bulunması, Brezilya’dan Ambarlı limana gelen 216 kilo toz kokainin yakalanması, İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonda salça kutularına gizlenmiş 386 kilo esrar operasyonları yer aldı.

KAÇAKÇILIK EKİPLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONLAR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin almanakta tarihi eser kaçakçılarına, sahte içki imalathanelerine, kaçak akaryakıt imalathanesine, sigara kaçakçılığına ve kobra yılanı zehriyle ilgili yaptığı operasyonlar yer buldu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK BASKILAR

Almanak içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Suç örgütleri Şahinler, Sarallar, Şirinler, Arap Emrah ve çetesi, Silah Kaçakçıları ve yaptığı FETÖ operasyonlarına yer verildi.

BİTCOİN, YASADIŞI BAHİS, BİLGİSAYAR KORSANLARI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bitcoin operasyonu, Kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis, bilgisayar korsanları tarafından ünlülere şantaj yapılması gibi yaptığı büyük operasyonlar almanakta yayınlandı.