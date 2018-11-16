İstanbul Emniyeti başarılı personelini ‘Mete’yle ödüllendirdi

İstanbul Emniyeti’nce geliştirilen denetleme projesi METE kapsamında performanslarıyla dereceye giren 19 polise, düzenlenen programla ödül verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan ve performanslarıyla başarı gösteren polis, amir ve müdürler için ödül töreni düzenledi. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi üzerinden belirlenen başarılı emniyet mensuplarının ödül ve plaket töreni Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) gerçekleştirildi.

Kahvaltı eşliğinde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, programındaki değişiklik sebebiyle katılamadı. Programın açılışı Çalışkan'ın yardımcılarından Necmettin Öztürk tarafından gerçekleştirildi. Öztürk'ün konuşmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra ise ödül törenine geçildi.

19 KİŞİYE ÖDÜL

Programda, Emniyet Amirleri Eyüp Durmaz, Beyhan Gürbüz, Tuncer Bilici, Başkomiser Mehmet Başköy, Komiser Günhan Demirdağ, Komiser Yardımcıları Yasin Çapkın, Yalçın Yeşilkayalı, Sefer Yetiş ile polis memurları Ömer Nacak, Kübra Demirkafa, Veysel Geren, Gürkay Turanlı, Hüseyin Çilek, Halil İbrahim Telçeken, Ekrem Çavdar, Halil Dalgıç, Erhan Şahin, Kemal Koçak, Siyami Bayhan'a ödülleri, Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları Necmettin Öztürk ve Mehmet Çatal tarafından verildi.

METE İLE BELİRLENDİLER

Polislerin başarılarının belirlendiği METE projesi, polis müdürlerinin cep telefonlarına yüklenen bir uygulama olarak çalışıyor. GPS üzerinden aktif olan sistem sayesinde, polis müdürleri mecburen yerinde denetleme yapmak zorunda kalıyor. Bu sayede elde edilen veriler anlık olarak işlenebiliyor. Her bir personelin verimliliği de objektif olarak sisteme yansıyor.