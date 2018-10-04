İstanbul Emniyeti’nden emeklilere vefa daveti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emekli olan polisler için anlamlı bir program düzenledi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın da katıldığı kahvaltı programında emekli polislere plaket verildi. Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada, polisliğin zorluğuna değinerken “Emekli polislerimize kapım 24 saat açık” dedi.

Program, İstanbul Emniyeti'nin Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlendi. İstanbul'da bu yıl emekli olan polisler için düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bazı yardımcıları da katıldı.

Kahvaltıyla başlayan programda, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan konuşma yaptı. Konuşmasına konuklarını selamlayarak başlayan Çalışkan “Kıymetli meslektaşlarım; sizler, geçmişte kahramanlıklarla dolu bir teşkilatın mensupları olarak, yıllar boyunca önümüze çıkan tüm engelleri aştınız. Zorluklarla mücadele ettiniz. Yasaların size vermiş olduğu tüm görevleri devletin ve milletin menfaatini düşünerek bir an olsun tereddüt etmeden yerine getirdiniz. Nihayet emekli oldunuz” dedi.

‘POLİSLİK FARKLIDIR'

Polisliğin, hem taşıdığı riskler bakımından hem de görevin verdiği haz bakımından diğer mesleklerden farklı olduğunu ifade eden Çalışkan şunları söyledi. “Polis milletimizin huzuru ve güvenliği devletimizin istikbali için görev yapmanın yanı sıra yetimlerin başını okşar, gariplerin karnını doyurur, yolda kalana yardım eder. Polis, bu milletin değerlerine sahip çıkar. Polis, insanı insan yapan değerleri içinde barındıran kişidir. Korur, kollar, şevkat gösterir ve elbette tehlike anında en öne atılır.”

ŞEHİT YAKINLARINA EV ALINDI

Çalışkan; gazilere, şehit yakınlarına ve emekli polislere kapısının 24 saat açık olduğunu belirterek, daha önce sözünü verdiği “Emekli Personelle İrtibat Büro Amirliğinin” açıldığının müjdesini verdi. Mustafa Çalışkan ayrıca, İstanbul dışındaki 112 şehit ailelesinin misafir edildiğini ifade etti. Ayrıca görev yaptığı süre içerisinde şehit olan 68 personelin 43'ünün ailesine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ev alındığını belirten Çalışkan, 25 personel yakını için de ev alınacağını söyledi.

PLAKET VERİLDİ

Konuşmanın ardından plaket törenine geçildi. Bu yol emekli olan polislere plaketleri Mustafa Çalışkan ve müdür yardımcıları tarafından verildi. Daha sonra ise hatıra fotoğrafı çekildi.