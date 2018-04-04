İstanbul’un en kupon arazisi protestolarla satılıyor

Türkiye’nin gündemine takipsizlikle sonuçlanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile gelen Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 32 bin metrekarelik arazisi bugün satılıyor. Satışı protesto eden CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “CHP olarak o arazinin kent park yapılmasını önermiş ve yeşil alan olmasını istemiştik. Bugün o arazi yandaşlara peşkeş çekilmek üzere ihale ile satılacak. Satış ihalesi bir kent suçudur” dedi.

İstanbul'un gündemini yıllardır meşgul eden kentin en kupon arazilerinden Etiler'deki 31 bin 885 metrekarelik parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün ihaleye çıkarılıyor. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihaleye konu olan arazide AVM, rezidans ve otel yapılacak. İnşaat alanı 2.5 emsal ile 100 bin metrekareye çıkan arazide yükseklik sınırı da serbest bırakılmış durumda. Bugün gerçekleştirilecek ihale öncesinde CHP'liler Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde protesto gösterisi yaptı.

Eylemde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “İstanbulluların malı, her birimizin hakkı birilerinin rant hırsına kurban gitmek üzere. Satış ihalesi bir kent suçudur. Kente karşı işlenmiş suçlar da en az diğer suçlar kadar yaptırıma tabi olmak zorunda. Devlet nüfusunu kullanarak belli çıkar çevresi için rant yaratmak başta olmak üzere işlediğiniz tüm kent suçları için yargılanacaksınız. İstanbul kalbine saplanan bu hançerleri söküp atacak. Herkesi bu satışa dur demeye davet ediyoruz. 2019'da bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta sonra da yargıda vereceksiniz” diye konuştu.

CUMHURİYET MİRASINI HARAÇ MEZAT SATIYORLAR

“İstanbul'a ihanet ettik” diyenlerin ihanete nasıl devam ettiklerini göstermek, İstanbul'u yönetenleri uyarmak için toplandıklarını söyleyen Kaftancıoğlu “Birazdan bu binada İstanbul'un şantiye olarak gören rantiyeciler toplanacak. Birazdan karşımdaki binada İstanbul'u sata sata ceplerini dolduranlar yeni bir satış için bir araya gelecekler. Bunlar devlete ait ne varsa cumhuriyetin mirası ne kaldıysa hepsini haraç mezat satmaya çalışıyorlar” dedi.

RİSKLİ ARAZİYE DEVASA BİNALAR DİKİLECEK

1966'da okul yapılan bu arazinin bugünlere nasıl geldiğini anlatan Kaftancıoğlu okul arazisinin 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca'daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılmak üzere İBB'ye verildiğini ama o araziye de lojman değil binalar inşa edildiğini söyledi. Aynı yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girerek arazinin imar planlarını değiştirdiğini ve bu değişikliğe CHP'li meclis üyelerince iptal davası açıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu “Bilirkişi raporu lehimize çıktı. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararı ile Etiler'deki arazi riskli alan ilan edildi. Şimdi bu riskli araziye devasa binalar dikilecek. Kuyruklu yalanlar devam ediyor. Kanunları bile isteye çiğneyerek bu araziyi satıyorlar” dedi.