İstanbul için tünelin ucu gözüktü!

İstanbul'da Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden banliyö hattı sisteminde son safhaya gelindi. Marmaray’la entegre olacak sistemde çalışmalar Haydarpaşa Garı'nın yakınında yoğunlaştı. Pendik'ten Söğutlüçeşme'ye kadar rayların birleştirilmesi tamamlandı, son çalışmalar havadan görüntülendi.

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray'la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen hatta Marmaray'a entegre olacak Haydarpaşa garına yakın kısımda çalışmaların devam ettiği görüldü.

Köprülerin ve viyadüklerin yapımına devam edilirken, hattaki raylar Pendik'ten Söğütlüçeşme istasyonuna kadar birleştirildi. Tren raylarında son kontroller yapılırken, işçilerin de istasyonların inşaatlarında titizlikle çalışmalarına devam ettiği görüldü. Kullanılmakta olan Kaynarca tren istasyonu da gece havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde ışıl ışıl beliren istasyon kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yol 80 dakika kısalacak

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Marmaray'la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 185 dakikadan 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor. Marmaray'la birleşerek İstanbul'u boydan boya geçecek hattın açılmasıyla İstanbul trafiği ve metrobüslerdeki yoğunluğun hafiflemesi bekleniyor. Hattın çalışmaya başlamasıyla mevcut boğaz köprülerinin de yükünün azalması hedefleniyor. Halkalı-Sirkeci ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine entegrasyon için kapatılmıştı. Marmaray'ın yapılması ile Ankara'dan İstanbul Pendik'e kadar gelen tren yolu, Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzayacak.

İHA