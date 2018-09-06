Son dakika haberi… İstanbul’da sel riski! Çayırbaşı Tüneli kapandı

Meteorolojinin İstanbul'da olabilecek sele dair uyarılarda bulunmasının ardından, kent genelinde alarma geçildi. Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor. işte detaylar...

Eylül ayıyla beraber İstanbul’a yağışlı hava dalgası da geldi. Türkiye’yi etkisi altına alacak olan yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu . Sabah ise bazı ilçelerde yağmur kendini gösterdi. Meteorolojiden geçen son dakika bilgilendirmelerine göre yurtta sıcaklıkları adım adım düşüyor. İşte hava durumuna dair son gelişmeler…

İSTANBUL’DA SEL RİSKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sarıyer’de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul’un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez v.b. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir” denildi.

TÜNEL KAPANDI!

Sarıyer’de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ



Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul’un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, doğusu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu