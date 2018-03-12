İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü’nün kendine ceza yazan trafik polisini açığa aldırdığı iddiası

“Polis Memurları Dayanışma Grubu”nda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci hakkında bir iddia paylaşıldı. Söz konusu iddiada, Valiliğin koruma kararı olmadan kiralık olan aracına çakar lambası takan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'ye, polis memuru tarafından ceza kesildiği ve bunun ardından söz konusu polis memuru N.Ç.'nin açığa alındığı ifade edildi.

Polis memurları tarafından sosyal medyada “Polis Memurları Dayanışma Grubu” oluşturuldu. Söz konusu grupta İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci hakkında önemli bir iddia paylaşıldı.

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Polis memurlarının oluşturduğu grupta paylaşılan iddia şöyle;

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Polis memurları tarafından kurulan grupta paylaşılan iddiaya göre Valiliğin koruma kararı olmadan kiralık arabasına çakar taktıran İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ye trafik polis memuru tarafından 108 TL ceza kesildi. Polis memurunun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci’nin aracına ceza kesmesinin ardından Ömer Faruk Yelkenci polis müdürlerini arayarak “Benim kim olduğumu biliyor musun” dediği iddia edildi. Yaşanan tüm bu olayların ardından kanun gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ye ceza kesen polis memuru açığa alındı.

İşte grupta yapılan paylaşım;

“Valilik koruma kararı olmadan çakar takan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünün kiralık aracına, İçişleri Bakanının medya üzerinden halka duyurduğu ve çıkartılan yönetmeliğe istinaden ceza yazan Başpolis N.Ç. açığa alındı.

108 TL para cezasını ödememek için İl valisini, İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürünü, Fatih ilçesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç'ı arayan “BENIM KIM OLDUĞUMU BILIYORMUSUN” diyen, kiralık aracına ceza yazan Başpolis memurunu tehdit eden ve daha sonra açığa aldıran İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünü kınıyor ve kendisini bu makamda görmek istemiyoruz.

Polis gücünü kanundan alıyor ve kanunları uyguluyorsa yasalara karşı gelen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürünü kim koruyor, kanunlar sokaktaki vatandaş için mi var? Her arabada bir çakar furyası, İçişleri Bakanı Televizyonlarda polis teşkilatı üzerinden siyasi şov yapmakta. Çakarlı araçların hızla yayıldığı gibi, tavassut fırtınası da bürokraside hızla yayılmakta birçok kurumun amir ve yöneticisi diğer kurumların amir ve yöneticilerine kanunları uygulamakta.

Sıkı korunması gereken Avrasya Tüneli Kumkapı güvenlik noktasında çakarlı araçların durdurulması Trafikten sorumlu Emniyet Müdürü tarafından yasaklandığı, durdurulan araçlara da işlem yapmadan önce mutlaka müdürlük makamından olur alınmasına yönelik söylentiler Türkiye'de bürokratlar arasındaki dayanışma toplumun adalete duyduğu güvensizliğin en büyük nedenidir.

Yasadışı çakar kullanan bürokratları koruma uğruna Avrasya Tünelinin güvenliği tehlikeye atılmakta, her gün yüzlerce çakarlı araç kontrol noktasında dahi durdurulmadan tünele giriş yapmakta, bu araçları durdurup işlem yapan polisler ise açığa alınmaktadır.”