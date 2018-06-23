Muharrem İnce’nin tarihi İstanbul mitinginden kareler…

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamındaki 107. ve son mitingini İstanbul Maltepe'de düzenledi. Yağmur bardaktan değil, sanki kovadan boşalırcasına yağdı. Dev meydan hınca hınç doldu. Yüz binler ise alana giremediği için dışarıda dinledi. İnce, mitinge 5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Turgut ERAT, Seda ÖNCELER,Fatma VURGUN, Tugay SADAY, Kubilay ALTUĞ, Gürkan BAYRAKTAR – SÖZCÜ/İSTANBUL Mitinge katılan vatandaşlar, mitingin sona ermesinin ardından tek tek çöpleri toplayarak alanın temiz kalmasını sağladı. Miting alanına Muharrem İnce’nin annesi ve kardeşi de geldi. ‘Büyük İstanbul Buluşması’na kentin dört bir yanından deniz yoluyla ulaşmaya çalışan vatandaşlar iskele önlerinde ve yollarda uzun kuyruklar oluşturdu

Dev bayrak 5 milyonun elinde dolaştı

Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi. Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi. Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. İLGİLİ HABER Muharrem İnce'nin Büyük İstanbul Mitingi İnce’nin ‘Formalarınızı giyin, kol kola gelin’ çağrısına uyan taraftarlar da formalarını giyip Maltepe’ye geldi Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu. Alana sığmayanlar yağmur altında bekledi Mitingi alanında internet kesintisi yaşandı