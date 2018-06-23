Muharrem İnce’nin tarihi İstanbul mitinginden kareler…

Turgut ERAT, Seda ÖNCELER,Fatma VURGUN, Tugay SADAY, Kubilay ALTUĞ, Gürkan BAYRAKTAR – SÖZCÜ/İSTANBUL
Mitinge katılan vatandaşlar, mitingin sona ermesinin ardından tek tek çöpleri toplayarak alanın temiz kalmasını sağladı.
Miting alanına Muharrem İnce’nin annesi ve kardeşi de geldi.
‘Büyük İstanbul Buluşması’na kentin dört bir yanından deniz yoluyla ulaşmaya çalışan vatandaşlar iskele önlerinde ve yollarda uzun kuyruklar oluşturdu
Dev bayrak 5 milyonun elinde dolaştı
Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.
Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.
Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu.
İnce’nin ‘Formalarınızı giyin, kol kola gelin’ çağrısına uyan taraftarlar da formalarını giyip Maltepe’ye geldi
Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu.
Alana sığmayanlar yağmur altında bekledi
Mitingi alanında internet kesintisi yaşandı