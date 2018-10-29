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İstanbul Kadıköy’de coşkulu 29 Ekim kutlaması

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

android-time 20:25 29 Ekim 2018
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Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında Bağdat Caddesi'ndeki geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü" binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi’ni dolduran binlerce vatandaş, Suadiye Işıklar’dan yürüyüşe geçti.

On binlerce vatandaş geleneksel fener alayı yürüyüşüne katıldı. DHA

On binlerce vatandaş geleneksel fener alayı yürüyüşüne katıldı. DHA

Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı.

Vosvos ve motosikletler geçiş yaptı. DHA

Vosvos ve motosikletler geçiş yaptı. DHA

VOSVOS’LAR GEÇİŞ YAPTI

Vosvos ve motosiklet tutkunu onlarca vatandaş Bağdat Caddesi´ndeki konvoya katıldı. Ellerinde Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar konvoya alkışlarla eşlik ederken bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:5629.10.2018
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