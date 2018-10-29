İstanbul Kadıköy’de coşkulu 29 Ekim kutlaması

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ve meşalelerle Bağdat Caddesi’ni dolduran binlerce vatandaş, Suadiye Işıklar’dan yürüyüşe geçti.
Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı.
VOSVOS’LAR GEÇİŞ YAPTI
Vosvos ve motosiklet tutkunu onlarca vatandaş Bağdat Caddesi´ndeki konvoya katıldı. Ellerinde Türk Bayrağı taşıyan vatandaşlar konvoya alkışlarla eşlik ederken bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. DHA
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