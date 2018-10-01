İstanbul kızıla boyandı, görenler hayran kaldı

İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.

İstanbul’da akşam saatlerinde Boğaz’da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu.

Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı.

Eminönü, Mercan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han’ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. DHA