Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul kızıla boyandı, görenler hayran kaldı

İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.

android-time 21:26 1 Ekim 2018
Haberler Gündem
İstanbul kızıla boyandı, görenler hayran kaldı
İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi'nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz'ı kızıla boyadı.

İstanbul’da akşam saatlerinde Boğaz’da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu.

Kızıl görüntü görenleri kendine hayran bıraktı. DHA

Kızıl görüntü görenleri kendine hayran bıraktı. DHA

Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı.

DHA

DHA

Eminönü, Mercan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han’ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar