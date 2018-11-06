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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL merkezli FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında öğretmen ve bir emniyet müdürünün de bulunduğu 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Habip ATAM
android-time 09:39 6 Kasım 2018
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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
İSTANBUL merkezli FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında öğretmen ve bir emniyet müdürünün de bulunduğu 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) üyesi 26 şüpheliyle ilgili çalışma başlatıldı. Örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan şüphelilerin görüşme kayıtları incelendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. Aralarında  kamudan ihraç edilmiş emniyet müdürü, komiser, öğretmen, zabıt katibi, PTT çaşışanı ve aktif görevde olan bir üniversite  araştırma  görevlisinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 9 ilde 34 adrese eş zamanlı  baskın yapıldı.

İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 09:4006.11.2018
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