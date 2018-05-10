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İstanbul Metrosu’nun merdivenleri yürümez oldu!

Türkiye'nin ilk ve en büyük metrosu İstanbul Metrosu'nda yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör arızaları bitmiyor. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Fırat ATICI
android-time 10:59 10 Mayıs 2018
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İstanbul Metrosu’nun merdivenleri yürümez oldu!
Türkiye'nin ilk ve en büyük metrosu İstanbul Metrosu'nda yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansör arızaları bitmiyor. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İstanbul’da İETT’nin verilerine göre günde 5.7 milyon kişi toplu ulaşımı kullanıyor ve 13.5 milyon kez seyahat ediyor. Bunun 2016 verilerine göre yüzde 16’sı metro hafif metro ve tramvay ile sağlanıyor. İstanbul Metrosu’nda ulaşım yükünün büyük kısmını M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı üstleniyor. 2012 yılanda tamamlanan 21.7 kilometrelik metro hattında özellikle iş çıkış ve akşam saatlerinde yolcu sayısı artıyor ve yoğunluk başlıyor. İşte tam bu saatlerde metro istasyonlarına giriş çıkış yapmak isteyen vatandaşlar arızalı yürüyen merdivenler yüzünden onlarca basamağı yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.

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ASANSÖRLERDE DURUM AYNI

Son dört gündür M4 Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Uzunçayır İstasyonu’ndaki yürüyen merdivenlerde arıza devam ediyor. Vatandaşlar onlarca merdiveni yürümek zorunda kalıyor. İstasyondaki asansörlerdeki yoğunluk yüzünden engelli vatandaşlar da zor durumda kalıyor. Metronun Kartal İstasyonu’nda da yürüyen merdivenler arıza yapmış ve çalışmaz  vaziyette bekliyor.

LEVENT METROSU’NDAKİ GİBİ OLMASIN

İstanbul Metrosu’ndaki yürüyen merdiven ve yürüyen bant arızalarını Sözcü daha önce dile getirmiş bu haberden sadece bir gün sonra Levent Metro girişinde bir kişi kopan yürüyen merdiven basamakları arasından merdivenin içine düşerek korkunç bir şekilde yaralanmıştı.

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Foto Sözcü

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Foto Sözcü

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Foto Sözcü

Son güncelleme: android-time 11:0810.05.2018
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