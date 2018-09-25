İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var…

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Bayrampaşa’daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki taksici arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otogarda iki taksici arasında henüz

belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada aracından inen şüpheli, diğer taksideki 2 kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılardan biri taksiyle diğeri ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL (AA)