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İstanbul Sultanbeyli’de trafik kazası: 9 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

android-time 04:15 13 Nisan 2018
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İstanbul Sultanbeyli’de trafik kazası: 9 yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ile Demokrasi Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada 3 araç birbirine girdi. Kazayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kazaya karışan  3 araçta bulunan biri 2 yaşındaki bebek toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken 8 kişinin durumunun iyi olduğu bir kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA

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