İstanbul tam doldu, Ankara yüzde 30

Kış aylarını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren ve barajların kuraklık alarmı verdiği İstanbul’da son dönemlerde etkili olan yağışlar barajları doldururken, Başkent yüzde 30’larda kalan doluluk oranıyla yaz ayları için alarm veriyor. Megapol İstanbul’daki 3 barajda toplam doluluk oranı yüzde 100’lere ulaşırken, yarısı bile dolu olmayan barajlar yüzünden Ankara’ya Kızılırmak’tan su takviyesi yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30'u geçtiğini bildirdi.

Dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalarda yağan yağmurların yüz güldürdüğünü kaydeden Genel Müdür Kınacı, “Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarında önemli miktarda artış sağladı” dedi.

“400 milyon metreküp içme su rezervi”

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının temin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp olduğunu ifade eden Genel Müdür Kınacı, barajlarda 466 milyon 798 bin metreküp suyun bulunduğunu, bunun ise 400 milyon metreküplük kısmının kullanılabileceğini söyledi.

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak'tan alınan suyun şehir şebekesine verildiğini kaydederek, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlı barajlarının toplam kapasitesinin ise 7 milyar metreküp civarında olduğunu kaydetti.

“Yılın ilk üç ayında 231 milyon metreküp su geldi”

Bu yılın ilk üç ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiği bilgisini veren Kınacı, geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarına ilişkin bilgileri de paylaştı. Kınacı, “Barajlarımıza 2017 yılının ilk üç ayında toplamda 98 milyon, tüm yıl içinde ise 383 milyon metreküp su gelmiş. Oysa bu yılın başından itibaren ilk üç ayda eriyen karlar ve yağan yağmurlar sayesinde barajlarımıza 231 milyon metreküp su geldi. İnşallah bahar aylarıyla birlikte Ankaramıza daha çok yağmur yağar da barajlarımızın su rezervi yükselir” dedi.

“Günlük 1 milyon 100 bin metreküp su tüketiliyor”

Barajlardan gelen suyun İvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyunu arıtma tesislerinde arıttıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini kaydeden Kınacı, “Başkent'in tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 bin metreküp civarındadır. Kızılırmak'tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor” diye konuştu.

İstanbul barajları bu yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı

İstanbul’da geçtiğimiz perşembe yaşanan yoğun sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. 9 Mart 2018 tarihi itibarıyla İstanbul’un barajlarında 3 barajda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Hiç yağmur yağmasa bile barajlarda yaklaşık 10 ay yetecek su var.

Kış ayında yağışlar az olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi.

BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye'de kurak bir kış geçirilmesine rağmen İstanbul barajlarından iyi haber var. İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü yaşanan yoğun sağnak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı 9 Mart 2018 günü yüzde 90.25 olarak ölçüldü. Bu rakamın bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE YÜZ

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardan Ömerli Barajı, Kazandere barajı ve Istırancalar'da doluluk oranı yüzde yüz olarak ölçüldü. Bu barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi. Diğer barajlarda da durum çok farklı değil. Terkoz'da doluluk oranı 99.80, Alibeyköy'de ise 96.61 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su tutan barajı ise Kanal İstanbul projesinin de güzergahında bulunan Sazlıdere baraj gölü. Gölde doluluk oranı şu anda yüzde 43.65.

2014 YILINDA DOLULUK YÜZDE 28.82'YDİ

İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 90.25 seviyesinde. İstanbul'un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Mart 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 28.82 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Mart ayında geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 87.78'di.

10 AY YETECEK SU VAR

İstanbul'un barajlarında 9 Mart 2018 itibariyle 783 milyon 95 bin metreküp su birikti. İstanbul'a ortalama günde 2 milyon 800 bin metreküp su verildiği düşünüldüğünde, bugünden itibaren hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 10 ay yetecek kadar su var.

İHA- DHA