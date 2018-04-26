İstanbul trafiği ömür törpüsü

İstanbullular hayatlarının 3.5 yılını trafikte geçiriyor. 20 dakikalık yol 45 dakikada gidilebiliyor. Ortalama hız ise saatte 37 kilometre.

Medya takip şirketi Ajans Press, İstanbulluların şehir içi yolculuklarında harcadığı süreyi hesapladı. Oto Ritmi 2017 adını taşıyan araştırma, 500 bin araçtan 5 yıl boyunca elde edilen hız ve koordinat verileri dikkate alınarak hazırlandı.

Araştırmaya göre İstanbulluların, hayatlarının ortalama 3.5 yılını şehir trafiğinde geçirdiği belirlendi. 2017'de ise İstanbullu sürücülerin normal seyahat süresinden yaklaşık yüzde 55 daha fazla trafikte zaman harcadığı tespit edildi.

Aaçık trafikte 20 dakikada gidilecek mesafenin 45 dakikada katedilebildiği görüldü. Ana arterlerde yolculuk yapan sürücülerin ortalama saatte 37 km. hızla hareket ettiği ortaya çıktı. Bu hız akşam saatlerinde ise saatte 22 km.'ye düştü.