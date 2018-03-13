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İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik

İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı.

android-time 14:08 13 Mart 2018
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İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
İstanbul Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 22 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusü’nde sabah saatlerinde bir öğrenci karşıt görüşlü öğrenciler tarafından darp edildi. Darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Bunun üzerine okul yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Foto: DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri okula gelerek toplam 22 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

 

(DHA)

Son güncelleme: android-time 14:2613.03.2018
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