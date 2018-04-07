İstanbul Valiliğinden çakarlı araç genelgesi

Son yıllarda özellikle İstanbul trafiği için sık sık gündeme gelen, son olarak Avrasya Tüneli girişinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve bir polis memurunun adliyelik olan tartışması ile alevlenen 'çakarlı araç' kullanımı için İstanbul Valiliği yeniden harekete geçti. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, 39 ilçe kaymakamlığı'na, İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İl Jandarma Komutanlığı'na, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazların söktürülmesini istedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, ilgili Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin, 141. maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

İstanbul’da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının takıldığı ve başta emniyet şeridi ihlalinde bulunularak,

trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü, bu hakkı kullanmak durumunda olan ambulans, itfaiye, polis araçları gibi araçların zamanında gidecekleri yere ulaşamamaları sonucunda da yine can ve mal kayıplarına neden olduklarının, vatandaşlardan valiliğe intikal eden şikayetlerden ve yapılan denetimlerden tespit edildiği bildirildi.

Resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi; “Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi,

emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi

bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.”

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE GÜNDEME GELMİŞ SÖZCÜ YAZARI DA GÜNDEME TAŞIMIŞTI

‘Çakarlı araçlar’la ilgili son adliyelik olay geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin çakarlı aracı Avrasya Tüneli girişinde bir polis memuru tarafından durdurulmuş ve konuya

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç ve diğer emniyet amirleri de girince konu yargıya taşınmıştı. ‘Emirlere uymamakla suçlanan polis memuru açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Polis memuru N.Ç. de ‘Ben sadece polislik görevimi yaptım’ diye kendisini suçlayan amirleri hakkında savcılığa suçduyurusunda bulunmuştu.

SIK SIK GENELGE YAYINLANIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından sık sık çakarlı araçlar ve emniyet şeritleri konusunda genelge yayınlandığını ise Sözcü Yazarı Metin Köklüçınar kaleme almıştı.