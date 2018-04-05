İstanbul Valisi Şahin’den ikinci açıklama: İçerideki hastaların tamamı tahliye edilmiş durumda

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yardıma ilişkin son dakika açıklama geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı incelemede yaptığı açıklamada, yangın kısmen kontrol alındığını ve vatandaşların duyarlı olarak yardımcı olmasını istedi. İlerleyen dakikalarda Vali Şahin, yangınla ilgili hastane bahçesinde ikinci kez basın açıklaması yaptı. Açıklamasında, "Yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İçeriden itfaiyecilerimizin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, sadece duman var. Duman tahliyesi yapılıyor. Yangın dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların tamamı tahliye edilmiş durumda" ifadelerinde bulundu.

Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın çıktı. İstanbul Valisi’nden son dakika açıklama geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şahin, duman tahliyesinin de sürdüğünü ifade etti.

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Vali Şahin açıklamasında, bölgedeki tüm yolların ambulansların geçişi için boşaltılmasını, o bölgeye gitmemelerini, Otoyol kenarlarında araçlarını park edip yangına bakanlar derhal o bölgeleri boşaltmalarını istedi

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İstanbul Valisi Vasip Şahin’in açıklamaları şu şekilde;

“Tahliyelerimizi daha rahat yapabilmemiz için, ambulanslarımızın itfaiye araçlarımızın daha rahat trafikte seyredebilmeleri için bu yolları açalım lütfen. Herkes otopark tarafına hatta mümkünse bahçenin dışına konuşlansın.

Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar ölü noktasında üzücü haber yok, İnşallah sonuna kadar da olmaz. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahale yapılıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor.

İçeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda. Ama içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. Neticede inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yangının nedeni ile ilgili soruya ‘Şu anda olay çok yeni' yanıtını verdi.”

VALİ ŞAHİN’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA: İÇERİDEKİ HASTALARIN TAMAMI TAHLİYE EDİLMİŞ DURUMDA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili hastane bahçesinde ikinci kez basın açıklaması yaptı.

Vali Şahin, “Yangın büyük bir kısmıyla kontrol altına alındı. İçeriden itfaiyecilerimizin verdiği bilgiye göre içeride yangın yok, sadece duman var. Duman tahliyesi yapılıyor. Yangın dış yüzeyde ve çatıda meydana geldi. İçerideki hastaların tamamı tahliye edilmiş durumda arkadaşlarımızın bana verdiği ilk bilgilere göre. Yalnız 8. katta yoğun bakımda olan hastalarımız güvenli bir alana alınarak hem itfaiyemizin hem doktorlarımızın kontrolü altında. Şu anda orada tutuluyorlar. Aşağıya inme noktasında eğer karar verilirse, doktorlarımız ‘uygundur, indirilebilir’ derlerse indirilecektirler. Yoksa şu anda arkadaşlarımın verdiği ilk bilgiye göre orada güvenli bir noktada tutuluyorlar” dedi.

İKİ BAŞSAVCI VEKİLİ VE DÖRT SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

“Dumandan etkilenmişler mi?” şeklindeki bir soruya Şahin, “Dumandan etkilendiklerine dair bir bilgi vermediler ama etkilenmiş olsalardı onu da söylerlerdi bana. Bunlar biliyorsunuz ilk bilgiler. Daha detaylı bilgiler daha sonra sizinle paylaşılacaktır” şeklinde yanıt verdi.

Şahin, “Burada sayın başsavcımızla da beraberiz. İki başsavcı vekilimiz ve dört savcımız konuyla ilgilendirildiğini şimdi bana söyledi. Geçmiş olsun diyoruz. Allah böyle bir kaza ile bizleri muhatap kılmasın. Umudumuz ve inşallah neticesi de böyle olur; en büyük sevincimiz şu ana kada bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Şu ana kadar böyle bir bilgi gelmemiş olmasıdır” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili bir soruya ise Vasip Şahin, “Söndürme çalışmaları devam ettiği için şu anda onun çıkışıyla ilgili arkadaşlarımız teknik incelemelerini yapacaklar. Daha sonra bununla ilgili bilgi verilecek. İçeride daha detaylı bir inceleme yapılıyor” dedi.

DHA