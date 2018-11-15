İstanbul yağmura teslim! | Meteoroloji’den son dakika uyarı geldi, sabaha dikkat!

İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağmur şehirde etkili oluyor. İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşlar tramvay durağının altında yağıştan korunmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklendiği için vatandaşları önlem almaları yönünde uyardı. Yağmurun sabah da etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da dünöğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış akşam da etkili oluyor. Gün içerisinde sıcaklıkların birden düşmesi ile meteoroloji sağanak yağış uyarısı vererek vatandaşları uyarmıştı. Taksim'in işlek caddesi İstiklal'de ise yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar tramvay durağının altına sığındı.

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İBB’DEN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul´da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.”

“Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110’u arayabilir.”

METEOROLOJİ’DEN UYARI: PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla Cuma (16.11.2018) günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 mm arasında değişkenlik göstermesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İHA-DHA