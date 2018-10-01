İstanbul’a bu sabah bir şeyler oldu!

İstanbul'da bu sabah toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyenler kötü sürprizle karşılaştı. Haftanın ilk gününde metro, metrobüs ve otobüs kuyrukları alabildiğince uzarken toplu ulaşım araçlarına ulaşmak da başlı başına bir iş oldu. Üst geçit ve yaya kaldırımlarında adım atacak yer kalmadı.

İstanbul’un çeşitli merkezlerinde bulunan Sözcü.com.tr muhabirleri toplu ulaşım çilesini yerinde görüntüledi. Bunlardan Yenibosna’da metrobüse binmek adeta çileye dönüştü. Metrobüse binmek için yaya geçidini kullanan vatandaşların görüntüsü dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’i andırdı. Anadolu Yakası’nda da durum buna benzerdi. Anadolu Yakası’nda da metroya binmek kolay olmadı. İstanbul Metrosu’nda kalabalık istasyonlarda birikince boş vagonlar devreye sokuldu. Uzunçayır metrobüs istasyonu girişinde kalabalık nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Öte yandan İstanbul’da aynı saatlerde araç trafiğinde yaşanan yoğunluk dikkat çekici bir şekilde yok denecek kadar azdı. Trafik yoğunluğunu saat 10.00 itibariyle 4. dereceye kadar düştü.

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