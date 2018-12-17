Son dakika.. Meteoroloji’den ipucu geldi! İstanbul’a kar geliyor

Son dakika... İstanbul'da geçtiğimiz hafta çok kısıtlı alanda etkili olan kar yağışı bu hafta geri dönüyor. Hava sıcaklıkları adım adım düşerken küresel tahmin sistemlerine göre çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali görünüyor. Meteoroloji'den henüz bir açıklama gelmese de Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan stadyum tahminleri bu noktada ipucu veriyor. İşte hava durumu ile ilgili son tahminler...

Kış adım adım sertleşmeye başlarken İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusu İstanbullular tarafından büyük merak konusu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’u ziyaret eden kar yağışının bu hafta da İstanbul’a uğraması bekleniyor. İstanbul’da asıl kış ise 24 Aralık’tan itibaren başlıyor. Aralık sonunda yurdun kuzeybatı bölgelerini etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının ocak ayının başlarına kadar devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ HENÜZ UYARMADI AMA KAR İSTANBUL YOLUNDA!

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahmin haritalarına göre İstanbul dolaylarında bu hafta yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan stadyum tahminleri ise bu noktada büyük bir ipucu veriyor. İstanbul’a çarşamba günü kar bekleniyor…

YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta kısa süreliğine etkili olacak kar yağışı gelecek hafta yerini yeni bir soğuk hava dalgasına bırakacak. 24 Aralık’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar, yılbaşını da içine alacak şekilde ocak ayının başlarına kadar sürmesi bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul’un yılbaşında kar yağışı alma ihtimali yüksek görülüyor.

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