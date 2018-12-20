İstanbul’da 1.5 milyonluk güven vurgunu

İstanbul Sancaktepe’de, kuyumcu E.E. ve iki oğlu vatandaşların kendilerine emanet olarak bıraktığı yaklaşık 1,5 milyon liralık ziynet eşyaları ile sırra kadem basmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kuyumcu baba ile oğullarını Bahçelievler’de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Baba E.E., “Tehdit edildiğimiz için kaçmak zorunda kaldık” diyerek kendini savunurken, polis vatandaşların kuyumcuya emanet verdiği altınlara ulaşmaya çalışıyor.

Sancaktepe, Eyüpsultan Mahallesi'nde, yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan baba E. E. (55) ile oğulları O. E. (34) ve A. E. (26) çevrenin güvenini kazandı. Yaklaşık 62 kişi, kuyumculara güvenerek ziynet eşyalarını muhafaza etmeleri için emanet verdi. Bu yolla yaklaşık 1,5 milyon değerinde altın toplayan baba ve oğulları 5 Aralık'ta sırra kadem bastı. Kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu görerek kuyumcu baba ve iki oğluna ulaşamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDILAR

Şikayetleri değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarını kaybeden vatandaşların bilgilerine başvuran ekipler kuyumcu baba ve iki oğlunun peşine düştü. Sürdürülen takipler sonucu şüpheli baba ve iki oğlu Bahçelievler'de saklandıkları adreste gözaltına alındı.

1,5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Emniyette yapılan sorgulamalarda kuyumcuların yaklaşık 62 vatandaştan 1 buçuk milyon liralık ziynet eşyası topladıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba E.E. “Biz tehdit edildiğimiz için kaçmak zorunda kaldık” dedi. Polis, değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan altınları bularak sahiplerine teslim etmek için da ayrıca çalışma başlattı.