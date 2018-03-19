İstanbul’da 15 Temmuz şehidinin isminin verildiği okul kapatıldı

Zeytinburnu'nda 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın ismini taşıyan İmam Hatip Ortaokulu kapatılarak İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesine alındı. Vatandaşlarla birlikte darbeciler tarafından işgal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittiği esnada açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Tolga Ecebalın'ın okulla birlikte isminin de kaldırılması tepki çekti.

15 Temmuz Fetullahçı Darbe Girişimi’nin ardından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile Türkiye genelinde FETÖ’ye ait birçok özel eğitim kurumu kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.

İstanbul Zeytinburnu’nda da Fetullahçı Terör Örgütü’yle ilgisi bulunduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildikten sonra İmam Hatip Ortaokulu’na dönüştürülen bir okula 15 Temmuz’da şehit olan Tolga Ecebalın’ın ismi verildi.

Bir süre faaliyet gösteren Şehit Tolga Ecebalın İmam Hatip Ortaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla kapatıldı ve İstanbul Kız İmam Hatip Lisesi bünyesine alındı. Alınan kararla birlikte okula ismi verilen 15 Temmuz şehidinin isminin kaldırılması gündeme geldi. 15 Temmuz şehidinin isminin kaldıralacak olmasını öğrenen birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.

BABA: DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Sözcü’ye konuşan baba Tarkan Ecebalın da “Devletimiz çocuğumuzun ismini elbet yaş atacaktır. Devletimize güveniyoruz” dedi.Tolga Ecebalın’ın isminin bir başka okula verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor.