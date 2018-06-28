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İstanbul’da sabaha karşı dev operasyon

İstanbul'da sabah saatlerinde, narkotik polisinin Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler uyuşturucu olduğundan şüphelenilen bir adrese girmek için çilingir çağırdı.

Habip ATAM
android-time 07:09 28 Haziran 2018
Haberler Gündem
İstanbul'da sabah saatlerinde, narkotik polisinin Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler uyuşturucu olduğundan şüphelenilen bir adrese girmek için çilingir çağırdı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Özellikle Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa’da torbacı olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler 53 şüpheli belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin ikamet ettiği 45 adresi tespit eden İstanbul Narkotik Polisi sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenlemek saat 05.00’de Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıktı.

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41 GÖZALTI

Özel Hareket Şube Müdürlüğü Narkotik Operasyon Timi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda adreslere giren ekipler 41 şüpheliyi gözaltına aldı.  Polis helikopteriyle de havadan destek verilen uyuşturucu operasyonunda, 228 gram hibrit esrar olarak bilinen Skunk, 24 gram toz kokain, 1 tabanca ve çok sayıda hap ele geçirildi.

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ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Polis ekipleri baskın düzenlenen bir adresin yakındaki boş dairenin zula olabileceğini değerlendirdi.

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Adrese girmek için kapıyı kırmayan ekipler çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis adreste arama yaptı.

Son güncelleme: android-time 10:5028.06.2018
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