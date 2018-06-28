İstanbul’da sabaha karşı dev operasyon

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Özellikle Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa’da torbacı olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler 53 şüpheli belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin ikamet ettiği 45 adresi tespit eden İstanbul Narkotik Polisi sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenlemek saat 05.00’de Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıktı.



41 GÖZALTI

Özel Hareket Şube Müdürlüğü Narkotik Operasyon Timi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda adreslere giren ekipler 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis helikopteriyle de havadan destek verilen uyuşturucu operasyonunda, 228 gram hibrit esrar olarak bilinen Skunk, 24 gram toz kokain, 1 tabanca ve çok sayıda hap ele geçirildi.



ÇİLİNGİR ÇAĞIRDI

Polis ekipleri baskın düzenlenen bir adresin yakındaki boş dairenin zula olabileceğini değerlendirdi.