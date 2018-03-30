İstanbul’da ‘Altın Varaklı Peygamber Seçeresi’ ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 3 önemi tarihi eser ele geçirildi. En az 300 yıllık olduğu bildirilen, Peygamberlerin isimlerinin bulunduğu 8 metrelik altın varaklı el yazması seyyid şeceresi, Budist rahiplerinden çalındığı değerlendirilen Sanskrikçe yazılı dini metinler ve gümüş, altın bezeli ahşap okuma çubuğundan oluşan eserler, müze yetkililerini dahi heyecanlandırdı. İşte tarihi operasyondan detaylar...

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalışan bir şebekenin belirlenmesiyle harekete geçti. Araştırmalarda Zeytinburnu ve Fatih’teki çete üyeleri tespit edildi. Şüphelileri takip eden ekiplerin çalışması sonrasında operasyon kararı alındı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

EN UZUN ŞECERE

Adreslerdeki aramalarda farklı dönemlere ait 3 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arkeologları dahi hayran bırakan eserler arasında, altın varaklarla Arapça olarak yazılan bir soy şeceresi dikkat çekti.

8 METRE 30 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

El yazması hatlardan oluşan eserin, 8 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğinde olduğu belirtildi. Ülkemizde şu ana kadar ele geçirilen en uzun el yazması hat olduğu belirtilen şecerede, Hz. Adem’le başlıyor ve Hz. Muhammed’le peygamberlerin yazılı olduğu bölüm son buluyor. İlk peygamberlerin madalyon biçiminde yazıldığı Hz. Muhammed’in isminin tura biçiminde işlendiği eserde, 4 halifenin isimleri de madalyon biçiminde gösteriliyor. Hz. Fatma ve 12 İmam isimleriyle devam eden eser, hançer yaprakları ile süslenmiş ve farklı yazı tipleriyle yazılmış Kuran-ı Kerim ayet ve surelerinden oluşuyor. Müze yetkililerinin de incelendiği eserin, Osmanlı Dönemi’ne ait en az 300 yıllık paha biçilmez bir örnek olduğu belirtiliyor.

DİNİ METİN OKUMA ÇUBUĞU

Operasyonda ele geçirilen bir okuma çocuğunun da nadide bir tarihi eser olduğu öğrenildi. Osmanlı saray erkanından birilerine ait olabileceği belirtilen 35 santimetrelik, dini metin okuma çubuğunun ana gövdesi abanoz ağacından oluşuyor. Gümüş kaplama olan tarihi eserin üzerindeki ahşap oymalar dikkat çekiyor. Yeşim taşları ile süslü olan eserin uç kısmının ise altından yapıldığı belirtiliyor.

HİNT ESERİ

Ele geçirilen Hint dini metinlerinden oluşan 70 sayfalık eserin de en az 300 yıllık olduğu belirtildi. Tarihi en eski Hint dillerinden olan Sanskrikçe yazılmış olan eserin Budist inancına ait metinler olduğu belirtildi. Budist manastırından çalınşmış olabileceği belirtilen el yazması eserin, ahşap muhfaza arasında parşomen ve deriye yazıldığı ifade edildi.

EMNİYET’TE SERGİLENDİ

Gözaltı alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin tarihi eserleri Avrupa’da müzaeyedelerde satmayı planladıkları iddia edildi. Müze görevlilerinin de yoğun ilgi gösterdiği eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde basın mensupları için sergilendi.