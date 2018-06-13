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İstanbul’da arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte İstanbul’da nöbetçi eczaneler…

Eczaneler haftanın altı günü vatandaşlara hizmet veriyor. Kapalı olduğu durumlarda ise nöbetçi eczaneler açık oluyor böylece vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor. Eczaneler resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki arefe günü ve bayramda hangi eczaneler açık? Haberimizden bulunduğuz yere en yakın nöbetçi eczaneler listesini öğrenebilirsiniz.

android-time 18:29 13 Haziran 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte İstanbul’da nöbetçi eczaneler…
Eczaneler haftanın altı günü vatandaşlara hizmet veriyor. Kapalı olduğu durumlarda ise nöbetçi eczaneler açık oluyor böylece vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor. Eczaneler resmi tatillerde kapalı oluyor. Peki arefe günü ve bayramda hangi eczaneler açık? Haberimizden bulunduğuz yere en yakın nöbetçi eczaneler listesini öğrenebilirsiniz.

Eczanelerin nöbet çizelgeleri eczacı odaları tarafından düzenleniyor. Eczaneler haftaiçi mesaiye sabah saat 08.30’da başlıyor. Akşam saat 19.30’da kapanıyor. Cumartesi günü ise saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veriyorlar. Eczaneler arefe günü saat 13.00’e kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayramın üç günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizden sizen yakın nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL’DA NÖBETÇİ ECZANELER TIKLA ÖĞREN

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün

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