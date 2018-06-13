İstanbul’da arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte İstanbul’da nöbetçi eczaneler…

Eczanelerin nöbet çizelgeleri eczacı odaları tarafından düzenleniyor. Eczaneler haftaiçi mesaiye sabah saat 08.30’da başlıyor. Akşam saat 19.30’da kapanıyor. Cumartesi günü ise saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet veriyorlar. Eczaneler arefe günü saat 13.00’e kadar açık olacak. Öğleden sonra ve bayramın üç günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Haberimizden sizen yakın nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL’DA NÖBETÇİ ECZANELER TIKLA ÖĞREN
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?
14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün