İstanbul’da baltalı koca dehşet saçtı

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Halis B. ve imam nikahlı eşi Asiye A. arasında 3 Haziran günü tartışma yaşandı. İddialara göre , Halis B. çocuklarının yanında eşi Asiye A. ‘yı baltayla saldırdı. Anneleri kanlar içinde yerde gören çocuklar komşularına çıkarak yardım istedi. Komşularının ambulansa ve polise haber vermesiyle Asiye A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Halis B. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

‘KAVGADA KENDİMİ KAYBETTİM VE BALTA İLE VURDUM'

Eşini çocuklarının yanında baltayla öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Halis B. ifadesinde eşi Asiye A.'nın kendisini başka bir kadın ile aldattığını söyleyerek, ‘' Yedi ay önce karımın telefon konuşmasına şahit oldum. Fatma isimli bir kadın ile ilişkisi olduğunu farkettim. Bu olayın ardından aramızda sorunlar yaşandı ve kavga ettik. Daha sonra eşimi dışarıda bir erkek ve Fatma isimli kadınla görünce evden gitmesini istedim.'' diyerek evde bu sebep yüzden kavga ettiğini ifade etti. Halis B. , olay günü aralarında geçen tartışmanın Asiye A.'nın evi terketmemesiyle büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirtti. Halis B.,'' Kavgada kendimi kaybettim ve balta ile birden fazla vurdum.'' Dedi.



‘KOCAM YALAN SÖYLÜYOR'

Hastanede tedavi gören Asiye A. ise eşinin iddialarının doğru olmadığını,4 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve bu tarz kıskançlık krizlerine daha önce de olduğunu ifade ederek;'' Daha önceden şiddet gördüm şikayetçi oldum. Kocam yalan söylüyor.'' Dedi.

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘' kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Halis B. cezaevine gönderildi.