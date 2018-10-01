İstanbul’da Basın Ekspres Yolu girişinde TIR devrildi

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Olay, TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında TEM’den Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan saman yüklü tır virajı alamayarak devrildi.

Devrilen tırdan sürücü kendi çabası ile çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi de trafiğe kapatılınca bölgede yoğunluk oluştu. Tırın kaldırma çalışması devam ederken, yaşanan trafik yoğunluğu ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. İHA