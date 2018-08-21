İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? 2018 İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ TIKLA ÖĞREN!

Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul'da bu sabah milyonlarca vatandaş bayram namazını eda etmek için yollara düşecek. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Özellikle büyük camilerde bayram namazını kılmak isteyenler hazırlıklarına başladı bile. İstanbul'da ve tüm illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak öğrenebilirsiniz.

Kurban Bayramı namazının kılınmasına saatler kaldı. İstanbul’da bayram namazı saat 07.00’da kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı vakitleri şöyle: “Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.46, Antalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08, Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01, Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37, Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52, Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.00, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49.” DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İLGİLİ HABER 2018 Kurban Bayramı mesajları: En samimi ve farklı bayram mesajları burada! İLGİLİ HABER Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İLGİLİ HABER Kurban ibadetleri neler? Kurban kesilirken hangi dualar okunur? İşte Kurban Bayramı ibadetleri...