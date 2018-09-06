İstanbul’da baz kapanı: Tam 46 bin 46 adet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye genelinde 181 bin 972 adet baz istasyonu olduğunu açıkladı. Bu sayı geçtiğimiz yıl Eylül ayında 160 bindi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, insan ve çevre sağlığını tehdit ettiği eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da açıklanan baz istasyonları sorununu Meclis'e taşıdı. Bakan Turhan, Türkiye genelinde toplam 181 bin 972 baz istasyonu olduğunu, en fazla baz istasyonunun ise 46 bin 46 adet ile İstanbul'da olduğunu açıkladı. Ankara’da 14 bin 631, İzmir’de de 11 bin 291 adet baz istasyonu var. En az istasyon ise, 247 adet ile Bayburt'ta bulunuyor.

CHP’li Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, baz istasyonlarının adres kriterine göre belirlendiğini vurguladı ve en fazla istasyonun 46 bin 46 adet ile İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Baz istasyonları için işletmecilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan güvenlik sertifikası almasının zorunlu olduğunu belirten Turhan, güvenlik sertifikası bulunmayan hiç bir baz istasyonunun çalışmasına izin verilmediğini belirtti.

Ankara’da 14 bin 631, Antalya’da 7 bin 510 baz istasyonu bulunuyor. İzmir de en fazla baz istasyonu bulunan iller arasında. İzmir’de 11 bin 291 baz istasyonu var. Bursa’da 6 bin 586 baz istasyonu bulunurken, Kocaeli’de baz istasyonu sayısı 4 bin 148, Konya’da ise 4 bin olduğu açıklandı. En az baz istasyonu 247 adet ile Bayburt’ta bulunuyor. Tunceli’de 261, Ardahan’da ise 275 baz istasyonu yer alıyor.